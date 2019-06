GALERII | President Kaljulaid avas Tartumaal viimased kihelkonnapiiride tähised 

„Kihelkondade kaudu kõneleb meiega ajalugu ja kultuurilugu; kõneleb kaugete aegade tagant ja sellest, kui eripalgeline ja rikas on meie kultuuripärand. See sügavalt meie südamesse peidetud kultuuriline rikkus on ka kestmise saladus, see on Eesti saladus,“ ütles Vabariigi President Kersti Kaljulaid lõpusündmusel.