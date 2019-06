Juhtkiri | Keskerakond leppis kokku karistuseta pääsemises 

Ühtpidi võib eemalt vaadates tunduda, on seni veel kohtu alla jäänutel võiks olla huvi võimalikult palju asju üritada Savisaare süüks ajada, et ise kergema nahaga pääseda. Samas on kohus ja prokuratuur kindlasti piisavalt professionaalsed selliste asjade välistamiseks. Sest poleks ju hakatud ärimees Tederiga kokkulepet sõlmima, kui poleks suudetud eri versioonide otsi kokku sõlmida. Nii jäävad Savisaare kohtukommentaarid tema enda südametunnistamisele, kui kohtul ei peaks tekkima nende põhjal just soov uueks terviseekspertiisiks tema kohtukõlbmatuse ülekontrollimiseks.