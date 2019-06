Mart Soidro | Kolmkümmend aastat tagasi 

Noorus on ilus aeg, eriti kui satub otsapidi laulva revolutsiooni aegadesse. Millegipärast oli mul meeles, et pärast 1988. aasta muinsuskaitsepäevi ja öölaulupidusid oli üks lust ja lillepidu. Aga võta näpust! 30 aastat vanu ajalehti uurides selgus, et 1989. aasta jaanikuul ei edenenud asjad sugugi nii, nagu tahtnuksime.

Aga sellega halvad uudised veel ei lõpe. Mai lõpus põles maha Viitna kõrts ja vahetult enne jaanipäeva selgus kurb tõsiasi – Moskva kohtuekspertiis tegi kindlaks, et eelmisel aastal Armavirist leitud luud ei olegi meie rammumeeste Lurichi ja Abergi omad! Selgus, et välja olid kaevatud kolme inimese, kahe mehe ja ühe naise skeletid ja just naise kolpa oli ajakirjanduses Lurichi oma pähe demonstreeritud. Mis sai edasi? Mis seal saada, Lurichi säilmetena esitatud kondid jäid Moskva tudengitele õppematerjaliks. Oh ajad, oh kombed...