Seisukoht | Kaasmaalane rokaööbik 

Kas puudub sul kodune kasvatus, et sinu arust on täiesti normaalne käitumine visata jäätisepaber autoaknast välja? Või piknikul käies loopida Läti õlletaara põõsaste alla? Näiteid on lõputult ja olmeprügi on ainult üks sa probleemist. Mullu suvel vedas üks ajuhiiglasest kodanik terve vetsupoti Mustamäe pargitukka. Mis on sul arus, et sa selliselt käitud?