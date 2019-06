Elu VIDEOINTERVJUU | ALLAN ROOSILEHT: sain arestikambrist varem välja, sest mul oli kass kodus nälgas Anu Saagim | Video: Jörgen Norkroos; Märt Niidassoo , täna, 00:01 Jaga: M

„Ma olen kõik ära öelnud. Nüüd tuleb edasi minna selle mõttega, et teha head,“ ütleb raadiohääl Allan Roosileht, kes tabati pühapäeval Tallinnas Koidula ja Faehlmanni tänava ristis purjuspäi autorooli taga. „Täna proovisime stuudios Annabeli toetuseks saada raha, et ta terveneks. Umbes 100 000 eurot on veel puudu nendest uhketest miljonitest. Pühendun tulevikus heale.“