Hiina president on riigivisiidil Põhja-Koreas – viimati juhtus see 14 aastat tagasi 

Xi veedab koos abikaasa ning kaaskonnaga Pyongyangis kaks päeva. Eeldatavalt külastab ta Pyongyangi Sõpruse Torni, mis püstitati Hiina vägede auks, kes Korea sõja käigus põhjapoolse riigi kaotusest päästsid. Viimastel päevadel on sõdurid ja töölised seda monumenti korrastanud. Pealinna kesksetes kohtades on heisatud ka Hiina lipud. Analüütikud usuvad, et Xi visiidiga, mis langeb kokku Hiina ja Põhja-Korea sidemete 70ndale aastapäevale, demonstreerib Peking oma mõjuvõimu selles regioonis. Siiski arutatakse riigipeade vahel ka majanduslikke ja sotsiaalseid sidemeid – väidetavalt lubab Hiina saata põua käes vaevlevasse Põhja-Koreasse tuhandeid tonne riisi.

Pyongyangis lehvivad nii Hiina kui ka Põhja-Korea lipud. AFP/Scanpix

Xi andis Pyongyangis kommentaari, et Hiina võib mängida olulist rolli Põhja-Korea ning USA vahelise lõhe paikamises küsimuses, mis puudutab tuumarelvavabade tsoonide loomist. Xi ise väitis, et Pekingil on eesmärk Aasias püsivat stabiilsust luua – ta lubas aktiivselt toetada „asendamatu sõbra“ Põhja-Korea ja teiste asjassepuutuvate osapoolte suhtlust ja koostööd tuumaküsimustes. Põhja-Korea jaoks on Hiina asendamatu liitlane, sest naaberriik on nende suurim kaubanduspartner.