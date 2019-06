Drake maksis teda seksuaalrünnakus süüdistanud modellile hiigelsumma 

Veebiväljaande The Blast teatel väitis Laquana Morrise nimeline naine, et Drake vägistas ta 2017. aastal turnee "Boy Meets World" Manchesteri kontserdi järel. Ehkki kohalikud võimud algatasid juurdluse, ei esitatud superstaarile süüdistust. Kuid Laquanale kohtuväliselt makstud 350 000 dollarit annab aimu, et Drake pole puhas poiss.