Matti Nykäneni lesk: ta varjas oma haigust minu eest lõpuni ... 

Matti õed paljastasid mõni kuu pärast tema surma, et suusahüppelegend oli kannatanud kaugele arenenud kõhunäärmepõletiku pankreatiidi all. Kuigi surma otsese põhjusena fikseeriti kopsupõletik, oli Nykäneni õdede Päivi ja Tuija sõnul veli ammu võidelnud just pankreatiidiga, mis teda aegamööda hävitas. Üks haiguse põhjus oli nende sõnul alkoholilembus.

Piat vaevavad süümepiinad - oleks ta saanud oma mehe elu päästa? "Kõik ütlevad, et ära süüdista ennast," nendib ta. "Aga ma oleksin käitunud teisiti, kui oleksin teadnud, et Mattil oli varemgi pankreasejamasid olnud. Korraks tundsin kibedust, et Matti sellest mulle ei rääkinud. See oli tema otsus. Väidetavalt tahtis ta mind kaitsta. Ma ei teadnud ja sellepärast ei saanud teda ka aidata."