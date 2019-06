KUIDAS SEE VÕIS JUHTUDA?! Tipp-DJ kukkus aknast surnuks 

Zdar (õige nimi Philippe Cerboneschi) ja tema paarimees Hubert Blanc-Francard said 1989. aastal tuntuks tantsumuusikaduona Cassius. Enne seda olid nad tootnud palu prantsuse räpparile MC Solaarile.

Tandem tegi remikse sellistele artistidele nagu Prantsuse ansambel Air. Zdar tegutses ka teises kollektiivis Motorbass ning tema kui produtsendi teeneks peetakse Prantsuse soft-rock ansambli Phoenix tähelendu. Selle mõjul sai ta koostöökutseid oma isiklikelt iidolitelt Beastie Boysilt ja Cat Powerilt. Zdar lõi kaasa ka Kanye Westi pala "Why I Love You" ja Jay-Z 2011. aasta albumi "Watch the Throne" tegemisel.