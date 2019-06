Eesti uudised Maaeluminister Mart Järvik: PRIA suhtes on palju küsimusi üleval Henry Linnard , täna, 20:35 Jaga: M

KONTROLL MÕISTLIKKUSE PIIRES: Uue maaeluministri Mart Järviku sõnul pole liigne kontroll hea, aga kontroll väljast tulnud rahade kasutamise üle peab igal juhul olema. Stanislav Moshkov

Uus maaeluminister Mart Järvik (EKRE) möönab, et maapiirkondade majutusasutuste toetamise kontrollimisega võib olla probleeme. Ta on veendunud, et toetusi jagav PRIA tegi valesti, kui keeldus Õhtulehes avaldatud kahtluste kommenteerimisest. Minister lubab 12 aastat PRIAt juhtinud Jaan Kallasega neis asjus rääkida.