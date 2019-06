MINU LAULUPIDU | Kirsti Timmer: erilisem tunne on vaadata oma last laulukaare all, kui seal ise olla 

Hetkel on kõige ehedamaks laulupeoga seotud mälestuseks tema poja esinemine. „Vot see on selline hoopis teine tunne, kui su oma laps laulab seal laulukaare all ja siis käib selle rongkäigu läbi. Emana on see palju ägedam, kui see, et sa ise oleksid seal laulnud,“ sõnab Kirsti. Vaatamata sellele, et ta poeg enam kooris ei laula, soovib Kirsti tänavu laulupeole minna. „Ma ei osta tavaliselt varem piletit ära, ma olen ikka see, kes lihtsalt sellel päeval ja emotsiooniga läheb kohale,“ räägib ta.