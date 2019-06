RAPORT: eestimaalastel on vaktsiinide ja teaduse osas murettekitav seisukohapuudus 

Maailma Terviseorganisatsioon märgib vaktsiinivastased ja -skeptilised eelarvamused maailma tervishoius kümne kõige tõsisema probleemi hulka. Ohtlikud haigused, mida on võimalik vaktsiinidega edukalt tõrjuda, on hakanud maailmas tagasikäiku tegema. Vaktsiinid kaitsevad hetkel miljardeid maakera elanikke.

See paistab silma ka Eesti tulemustes, mis kahjuks kuigi rõõmustavad pole. Sellega, et vaktsiinid on ohutud, nõustub kõigest 51 protsenti eestimaalastest vastanutest. Napilt üle poole. Põhja-Euroopa keskmine on 73 protsenti. Vastajatest 14 protsenti leiab, et vaktsiinid pole ohutud (Põhja-Euroopa keskmine 10 protsenti). Ülejäänud ei arva üht ega teist.

Sellel ebamäärasel seisukohal olijaid on Eestis ülejäänud regiooniga võrreldes ebatavaliselt palju, kaks kord Põhja-Euroopa keskmisest rohkem. Võimalik, et see oleks mõttekoht meditsiinitöötajatele ja riigijuhtidele rahva informeerimiseks ning harimiseks.

Seda, et vaktsiinid on efektiivsed, leiab 62 protsenti Eesti vastanutest. Vastupidi arvab 6 protsenti. (Põhja-Euroopas vastavad numbrid 84 ja 3 protsenti.) Seisukohta ei oma ka siin murettekitavalt suur hulk vastajaid: 31 protsenti, võrreldes Põhja-Euroopa 13 protsendiga.

Samas leiavad eestimaalased siiski valdavalt, et lastele on vaktsiinid vajalikud. Sellega nõustub 78 protsenti vastanutest, vastu on 6 protsenti. Jääme Põhja-Euroopale paraku siiski ka siin alla (89 poolt, 3 vastu).