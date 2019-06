Juhtkiri | Kuidas saab ülikoole plagiaadiga lõpetada? 

Vaheri puhul teema võrreldes sotside Rainer Vakra ja Anastassia Kovalenko plagiaatidega sootuks tundlikum, sest politseijuhi näol on tegu isikuga, kes ise peab teiste puhul kontrollima seaduse nõuetest kinnipidamist. Liiati võinuks Vaher juba oma ametikoha tõttu arvestada tavalisest suuremat huvi tema akadeemilise loomingu vastu. Üks on aga kindel - riigi politseijuht ei tohi esindada õõnespuitu Eesti kõrgkoolides. Puudulik viitesüsteem lõputöös tähendab võõraste mõtete enda omade pähe serveerimist.

Vaheri tööd hindav ülikooli komisjon on oma valikutes nüüd kahvlis. Kui nad otsustavad, et tegu ei ole plagiaadiga, kerkib kohe küsimus komisjoni kallutatusest ja prominentide erikohtlemisest. Plekk jääks külge nii komisjonile kui ka Vaherile. Tagatipuks võib see tekitada tulevikus ka teistes õigustatud ootuse, et neidki koheldakse lõdvema kummiga, lõpplokkuvõttes viiks ka see kõrghariduse devalveerumiseni.