Seisukoht | Sõna on vaba 

Möödunud nädalal peeti üle Eesti kinni 18 meest, keda kahtlustatakse seksuaalteenuse ostmises alaealiselt. Kolm võeti vahi alla, Ints on aga vabaduses. Eestis ei ole keelatud vahekorda astuda ei neiu ega ka noormehega, kui nood on saanud neliteist aastat vanaks. Samas on seksi ostmine alla 18-aastaselt isikult kriminaalkorras karistatav. Vahele jäänud armastajad pidanuksid valima vanema teenusepakkuja või omakeskis paare moodustama ning kõik oleks seaduse silmis olnud korrektne. Geneetilist meesiharust vanglakaristusega ei ravi.

Facebookis näeb üha sagedamini teateid, kus tõdetakse, et järjekordselt on kellegi konto suletud. Ka siis, kui keegi arvab näiteks, et homoseksuaalsus on kõrvalekalle. Kindlasti võiksid meie parteide liidrid ja riigijuhid teravamalt Intsi käitumise suhtes sõna võtta. Sõna on vaba.