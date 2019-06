DROONIFOTOD | Vilgas elu Pirita seksivillas erutab veebivaatajaid ja naabreid 

Tallinna kesklinnast veerandtunnise sõidu kaugusel Pirita-Kose vaiksel kõrvaltänaval asub skandaalne Rasputini pornohäärber. Põhjus, mispärast ajakirjandus sellele niivõrd palju tähelepanu pöörab, on lihtne: majas elab terve trobikond pornostaare ja muidu seksikaid naisi, kes teenivad seal elades endale korralikku teenistust.

Ja raha tuleb kuulduste kohaselt sisse korralikult. Tüdrukud ei pea iseenesest midagi muud tegema, kui mööda villat poolpaljalt või täiesti alasti ringi patseerima ja igasugu seksikaid asju tegema. Näiteks koos tünnisaunas hullama. Või alasti lauamänge mängima. Nimelt on terves hoones ligemale nelikümmend kaamerat, mis ööpäevaringselt naiste tegemisi salvestavad.

Tüdrukud võivad üksteisega seksida

Samal teemal Eesti uudised Pirita patust peohäärberit on külastanud ka politsei. Linnaosa hoiab majas toimuval silma peal Rasputini pornohäärberi näol ei ole tegemist millegi illegaalsega. Kõik, mis seal toimub on seadusega kooskõlas. Ei ole vahet, kas sa oled kodus üksinda ja näitad enda paljalt läbi veebikaamera, või sa teed seda grupiviisiliselt mõnes peenes villas.

Tihtipeale on Rasputini häärberis elavad tüdrukud üksteisega vahekorras, kuid ka see pole midagi keelatut. Nii kaua kuni kõik on vabatahtlik ja keegi pole alaealine.

Kuigi Rasputini häärber näib eriline, siis reaalsuses see nii pole. Sarnaseid asutusi on üle Eesti veelgi. Küll aga hoitakse pigem tagasihoidlikku joont, mistõttu ei riiva sealne tegevus ülemäära naabrite silma. Pirital toimuv on aga avalikum kui tavaliselt ja kohalikele toimuv ei meeldi.

Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat tunnistab, et paar kaebust on ka temani jõudnud. „Mõned üksikud kaebused seoses öörahuga, kuid enamasti eetiliste küsimustega. Minu hinnangul ei sobi peohäärber Pirita elamurajooni, kuid antud hetkel on kõik seadustega kooskõlas ja meie käed seotud,“ möönab mees.