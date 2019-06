NOLANI FILMIVÕTTEL OSALEJA: telefoni ei tohi näppida, kuid süüa saab hästi 

Võttepäevade info tuleb eelneva päeva õhtul. „Kui midagi muutub, öeldakse seda näost näkku. Me ei saa meilitsi võttepäevi ja graafikuid,“ ütleb allikas.

Filmis näeb umbes 150 politseinikku, 80 Ukraina eriüksuslast ja massistseenide peale kokku on 3500 inimest, mis on isegi Warner Brosi jaoks erakordne. „Warner Bros pole ka kunagi teinud nii suurt massistseeni välisriigis. Kõige suurem massistseen oli vist Colombias, kus osales 2500 inimest.“

Eriüksuslastel on tööpäevad juba korduvalt olnud pikemad, kui esialgu oleks pidanud, mistõttu tõsteti nende päevatasu 20 euro võrra.

Ameeriklasi üllatas suuresti see, et nii suur osa meestest on pidanud käima kaitseväes, oskab õigesti relva hoida ja seda ka filmis kasutada. Kogu tiim kiidab eestlasi veel hea korralduse eest. „Seda on väga tore kuulda, sest endal on küll tunne, et vahepeal on kaos,“ ütleb allikas.

Tiim suhtub võtetel osalejatesse väga inimlikult ning üritab kõigile võimalikult palju vastu tulla. „Nad andsid meilides kohe teada, et kui on vaja varem kuskile minna, siis peab sellest lihtsalt teada andma, et nad teaksid arvestada ja et sa saaksid tagasi baaslaagrisse.“

Tööpäevad on tõepoolest pikad. Näiteks produktsiooni assistendid peavad juba kell viis hommikul valmis olema ning kella kuuest tulevad näitlejad. Pikkade päevade üle on kurtnud ka näitlejad, ehkki nad liialt nina kirtsutada ei saa, kuna on ette teada, et tööpäevad kestavad 12–14 tundi.