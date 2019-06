MH17 KATASTROOF: uurimisrühm avaldab kahtlusaluste nimed 

Veel enne JIT-i pressikonverentsi tuli uue aruandega välja uurimisrühm Bellingcat. Selles tuuakse välja mitu Donetski separatisti, kes on reisilennuki allatulistamisega seotud. Nende seas on näiteks Donetski rahvavabariigi endine kaitseminister Igor Girkin (Strelkov), sõjaväeluurejuht Sergei Dubinski (Hmurõi), pataljoni Vostok komandör Aleksandr Hodakovski (Skif) ning rida teisi sõjaväelasi.

Nii JIT kui ka Bellingcat on tõendanud, et reisilennuk tulistati 17. juulil 2014 Donetski oblasti kohal alla Venemaal Kurski lähedal paiknevast 53. õhutõrjeraketibrigaadist toodud õhutõrjesüsteemi Buk raketiga. Venemaa võimud on oma seotust toimunuga tänaseni eitanud.