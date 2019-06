Tartu Ülikool tõusis maailma ülikoolide edetabelis kõigi aegade kõrgeimale kohale 

Tartu Ülikool on parandanud oma kohta kuuest näitajast neljas. Eriti märkimisväärselt on paranenud ülikooli maine akadeemiliste töötajate seas – selle näitaja arvestuses on tõus möödunud aastaga võrreldes 47 kohta. 13 koha võrra on paranenud ka ülikooli maine tööandjate seas. Välistöötajate ja välisüliõpilaste osakaalu arvestuses jätkab ülikool järjekindlat ja stabiilset tõusu – esimese põhjal on ülikool kerkinud 25 ja teise põhjal 34 kohta.