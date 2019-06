SAVISAARE PROTSESS: kas Villu Reiljan valetas kohtule? 

Süüdistuse järgi kohtus Reiljan 2014. aasta 15. detsembril tollase Tallinna linnapea Edgar Savisaarega, et arutada Kunmani tütre majaehitusega seotud probleeme ning lubas nende lahendamise eest Keskerakonda 20 000 euroga “toetada”.

Täna Harju maakohtus toimunud istungil avaldas Keres soovi kutsuda tunnistama Taive Nõmmiku, kes töötab juhiabina Kunmanile kuuluvas Silikaat Grupis, kus oli tollal ametis ka Reiljan. Keres soovib nimelt näidata, et Reiljan käis sel saatuslikul päeval Silikaat Grupi jõulupeol ja tarbis ka alkoholi. “Savisaare juures toimunud kohtumise salvestisest jääb ka mulje, et tema jutt pole päris selge,” nentis Keres.

Reiljan väitis kohtus tunnistusi andes kõigepealt, et ei mäleta peol käimist ja täpsustavate küsimuste peale hakkas seda otsesõnu eitama. Kerese sõnul võiks Nõmmiku tunnistused Reiljani ütluste usaldusväärsuse kahtluse alla seada.

Augustis küsitletakse kohtus veel süüdistatavaid Vello Kunmani ja Alexander Kofkinit ning septembris Aivar Tuulbergi. Lisaks neile on kohtu all veel altkäemaksu andmisel ja võtmisele kaasaitamises süüdistatav Kalev Kallo. Kohtupidamine peaks jõudma lõpule oktoobris, kui plaanis on kohtuvaidlused ja viimased sõnad.