HEA TÖÖ: Saksa tolliametnikud leidsid veokist 670 kilogrammi heroiini 

Meelemürk oli pakitud türgi maiustuste karpidesse. Autol oli Gruusia numbrimärk ja selle roolis istus türklane. Autojuht viibib praegu eeluurimisvanglas ja kinnitab, et tema ei teadnud narkosaadetisest midagi. Uurijad seda ei usu. Nimelt said Saksa tolliametnikud vihje Hollandi kolleegidelt, et veokis võib olla narkolast, mis kuulub Türgi - Hollandi kuritegelikule rühmitusele.