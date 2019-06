Adik Levin | Vaktsineerimata lapsed on julgeolekuoht 

Praegu suurem osa arste, ei ole näinud difteeriasse nakatunuid lapsi. Mis on aga juhtunud kaasajal: pead on hakanud tõstma leetrid ja puhanguid on juba paljudes Euroopa Liidu riikides. Katastroof on tekkinud Ukrainas. Kahjuks meie meedia geopoliitilistel kaalutlusel ei avalda kõike seda halba, mis tegelikult toimub kaasaegses Ukrainas. Seal on probleemiks, et mitte ainult lapsevanemad ei taha vaktsineerida oma lapsi. Ka riik ei ole sisseostnud vajalikul hulgal vaktsiine, mille pärast paljudes regioonides jäävad lapsed leetritesse vaktsineerimata.

Minu praktikas sealsamas Kasahstanis ühe rajooni ühes külas haigestusid kõik 300 last leetritesse. Olin saadetud ka sellesse koldesse ja mis oli tähelepanuväärne, et surid peamiselt puberteedieas lapsed. Imikud jäid aga ellu. Seletasin ma seda sellega, et tänu imikuea immuunsüsteemi iseärasustele need lapsed jäid ellu.

Vaktsiinivastane pseudoteadus

On kurioosne, et kaasajal, mil meie riik on valmis vaktsineerima ja see on tasuta, paljud lapsevanemad keelduvad vaktsineerimisest. Nad koonduvad igasugustesse MTÜ-desse ja levitavad internetis vabalt lapse ja inimese suhtes kahjulikku informatsiooni, et vaktsineerimine on ohtlik. Selle tulemusena on tekkinud situatsioon, et meie ühiskonnas on juba mitu aastat vaktsineerimisse hõivatud laste protsent alla 95.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on vajalik protsent mitte alla 95. See on turvaline määr ja lapsed ei ole ohustatud, et nad haigestuksid mõnda nakkushaigusesse, näiteks leetritesse. Vaktsiinivastaste arvamus on selline, et vaktsineerimise järgselt lapsed haigestuvad ja eriti autismi. Selline arusaam tekkis paarkümmend aastat tagasi, mil üks Inglismaa arst avaldas sel teemal pseudoteadusliku artikli ( selle arsti nime ei tahagi nimetada, kuna ta ei ole seda ära teeninud).

Peale artikli ilmumist on seda uuringut mitu korda kontrollitud ja tõde on, et artiklis toodud andmetel puudub tõepõhi. Tegelikult sellise publikatsiooni autor vajaks kohtumõistmist rahvusvahelises kohtus. Kui palju lapsi on tänu sellisele pseudoartiklile hukkunud ja e lapsevanemad, kes uskusid seda publikatsiooni, võiks nüüd esitada hagi.

Selle aasta alguses avaldati suure uuringu tulemused Taanis. 10 aasta jooksul uuriti 650 000 last ja leiti, et selles grupis, kus olid tehtud kaitsesüstid oli autismi 17% vähem, kui selles grupis kus lapsi ei vaktsineeritud.