OTSUST POLE: Laagna tee kõrval on linnal Nolanile karmid nõudmised ka Pärnu maantee ja Liivalaia ristmiku sulgemiseks 

"Meil polnud algusest peale soovi kunstlikult takistada protsessi, aga ei ole võimalik, et linn loobub oma tingimustest," sõnas Kõlvart. "Me oleme koostööks valmis, aga ei saa loobuda oma tingimustest."

Mihhail Kõlvart käis linnavalitsuse seisukohana välja, et Laagna tee jääb liiklusele täielikult avatuks esmaspäeviti ning teisipäeviti. Lisaks tuleb kolmapäevast reedeni hoida teed avatuna hommikul ja õhtul, kui Lasnamäelt kesklinna ja vastupidi on kõige suurem liiklus. Nolan saaks tee enda kasutusse täielikult seega öösiti ja nädalavahetustel.

"Meil on hea meel, et Christopher Nolani filmimeeskond mõistis, et neljanädalane Laagna tee täielik sulgemine ei ole meiega läbiräägitav. Konsultatsioonid jätkuvad,“ mainis Kõlvart.

Lasnamäe linnaosa vanem Andres Vään on öelnud, et Laagna tee sulgemine filmistuudio Warner Bros soovile vastavalt oleks õige otsus, kuna tänu filmile kasvaks Tallinna rahvusvaheline kuulsus ning pealinn ja riik saaksid mitme miljoni euro ulatuses täiendavaid tulusid.

Vääni sõnul on tegemist ainulaadse võimalusega, kuid linnavõimude jaoks, kes sulgevad ühe linna peamagistraali, on tegemist tõsise väljakutsega. "Kõigepealt peame loomulikult ümber korraldama linnatranspordi töö," ütles Vään.

Peaministri ja endise Tallinna linnapea Jüri Ratase arvates on väga rõõmustav, et Tallinn on valitud Christopher Nolani ja Warner Bros filmistuudio uue projekti üheks oluliseks filmimiskohaks.Samas saab ta aru ka praeguse linnapea murest. „Ma usun, et siin tuleb leida hea kompromiss, mis lubaks filmivõtetel toimuda, aga tagatud oleks ka pealinlaste mugavad liikumisvõimalused," soovitas ta.