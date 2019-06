USKUMATU: New Yorgi kiirabi ja politsei tunnistasid imiku surnuks. Alles kohtuarst taipas, et tegu on nukuga 

Uudisteagentuuri Reuters teatel tunnistasid kiirabiarstid lapse surnuks, politsei piiras leiukoha sisse ja alustas uurimist.

Mitu tundi hiljem surnud last uurima hakanud kohtuarst avastas aga, et tegu on nukuga. Reutersi teatel oli nukk väga tõetruu ja nägi välja nagu tükk aega tagasi surnud laps.

Nüüd üritavad ametivõimud aru saada, kuidas ei taibanud ei politseinikud ega kiirabi, et tegu oli nukuga. Samas näib, et tegu oli jõhkra naljaga New Yorgi politsei ja päästeameti aadressil. Telekanali CBS New York teatel oli nuku särgile punasega kirjutatud „The Crawling Dead“, vabas tõlkes „roomavad surnud“.

Politsei omakorda uurib, kas esialgseil andmeil surnud lapse leidnud juhusliku möödakäija tehtud kõne oli osa pettusest.

Reutersi teatel palus New Yorgi nimetuks jääda soovinud politseiametnik meenutada, et patrullpolitseinikud pole meditsiiniteaduse asjatundjad ning nende ülesanne on vaid sündmuskoht sisse piirata.