Juubelikingitus tõi Ivo Linnale pisarad silmi 

Iff on juba lapsest saati armastanud aerutada. Kuid vaatamata sellele, et ta on pikalt mere ääres elanud, pole tal kunagi isiklikku aerupaati olnud, mistõttu on ta seda sõbralt mõnikord laenanud. Ifi sõnul on aerutamine imeline tegevus – nii veedab ta merel tihtilugu mitmeid tunde. Pööraselt kirglikuks kalameheks Ivo end ei pea, kuid nüüd on tal põhjust tolmunud spinning välja otsida, et kalale minna. Praegu seisab paat Ivo koduõuel, kuid selle registreerimiseks vajalikud dokumendid on tal juba täidetud ning peagi on alus vette laskmiseks valmis. „Tegelen asjaga,“ sõnas Ivo muhedal toonil.