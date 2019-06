Elu Karl Laumets: "Vahel mõtlen, kas me tänapäeval suudaksime sellist asja korraldada, nagu oli esimene laulupidu.“ Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

Aldo Luud

„Mul oli kooliajal ajaloo vastu suur huvi, ma väga püüdsin ja õppisin ning tahtsin teha kõik kontrolltööd väga hästi, kuid iga kord sain nelja,“ meenutab lavastaja Karl Laumets (28). „Õpetaja ütles, et näeb, palju ma tööd teen, aga midagi pole teha – su hinne on neli.“ Nüüdseks on neljamees peanupuni Eesti ajalukku kaevunud.Ta on toonud Vanemuise lavale rahvuseepose „Kalevipoeg“ ja selle eest parimaks lavastajaks pärjatud. Praegu mängitakse Raadi suveteatris Karli lavastatud lugu „Pidu tuli“, mis kõneleb rahvusliku ärkamise ajast. Veel enam – Karl on ka üks Tartu juubelilaulupeo lavastajaist.