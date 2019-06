"PUUDUTA MIND" | Kas paranormaalsed nähtused tõesti eksisteerivad ja mis tunne on olla nahkhiir? 

Mullu sügisel osales Susan Blackmore Eesti Transpersonaalse Assotsiatsiooni korraldatud konverentsil Psycherence ühena neljast kutsutud esinejast. Oma loengus „Teadvuse saladus: illusioonide kütkes või vaba“ tutvustas ta paljusid viise, kuidas vabastada end meelepetetest ja maailma mõista.

„Iga kord kui küsin endalt, et kas ma olen teadvel, teadlik ümberringi toimuvast, on mu vastus jah, aga kas see ka tegelikult on nii?" esitas Blackmore oma ettekande alguses intrigeeriva küsimuse ja nentis, et küsimus teadlikkusest on küllalt keeruline.

Tema kangelane on William James, USA filosoof ja psühholoog (1842-1910), kelle ligi paarkümmend raamatut on ta kõik läbi lugenud. Jamesi üks tuntumaid tsitaate on: „… meie tavapärane ärkveloleku-teadvus või ratsionaalne teadvus, nagu me seda nimetame, on vaid üks spetsiifiline teadvuse tüüp, samal ajal kui kõikjal selle ümber, vaid imeõhukeste sirmide taga, asuvad täielikult teistsugused teadvuse potentsiaalsed vormid.“

Me võime minna läbi oma elu ilma vähimagi teadmiseta selliste teadvuseväljade eksisteerimisest, kuid piisab vastavast stiimulist ja see on kohal kogu oma täiuslikkuses.

Ükski teadvuse teooria ei ole täiuslik, kui ta jätab kõrvale müstilised ning muutunud teadvuse seisundid. Seisundid, mida neid kogenud inimesed nimetavad inimtunnetuse kõrgeimateks astmeteks.

Konverentsil rääkis Blackmore lähemalt Jamesi kogemusest dilämmastikoksiidiga aastal 1902

Pärast selle kasutamist koges ta teistsugust teadvust ja jõudis järeldusele, et tavateadvus on ainult üks teadvuse vorme ja potentsiaalselt on olemas palju erinevaid teadvuse seisundeid.