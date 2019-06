Karl Juhkami | Vabandust, aga mis kuradi võiduprotsent?

Mainin esiteks ära, et olen ise pigem selles paadis, kes arvas, et Reimil polnud põhjust tagasi astuda. Kui ta ise aga nii leidis, siis tuleb seda austada. Lisaks kirjutan kahe käega alla Raio Piiroja mõtetele, kus endine keskkaitsja avaldas kahetsust, et kolme aasta tagune 1 : 8 sahmakas Belgialt nii Reimi ametiaja alguses tuli. Tagantjärele targana tundub tõepoolest, et too koslep muutis peatreeneri taktikaliselt vaoshoitumaks, sest esimesed paar kohtumist Gibraltari, Kreeka ning Belgia vastu näitasid mehed tema käe all vägagi nauditavad mängu.