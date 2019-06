BOND, STIRLITZ JA KAPTEN KLOSS: Bondi-konverents uurib spioonifilme ja külma sõda 

Kahepäevane tasuta konverents kannab pealkirja „The Bondian Cold War: The Transnational Legacies of a Cold War Icon“ (“Bondi külm sõda: Külma sõja ikooni riikidevahelised pärandid“). Hämarat ja keerulist teadusjuttu pole karta ning ettekanded on mõeldud kõigile. „Kui meie, teadlased, pole suutelised välismaailmaga suhtlema, ei tee me oma tööd korralikult,“ märgib Brown, külalisteadlane Tallinna ülikooli kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse juures ja Briti Kuningliku Ajalooseltsi liige.