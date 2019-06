ÕL VIDEO | Bolt hakkab Tallinnas tõukerattaid laenutama: loodame, et siin hoiavad inimesed neid paremini kui Pariisis 

Tehnoloogiafirma Bolti (endise Taxify) üks vendadest kaasasutaja Markus Villig esitles Tallinnas esmakordselt turule ilmuvat elektrilise tõukeratta laenutamise võimalust. Elektrilist tõukeratast saab rentida samast Bolti rakendusest kust autotki ning ratta saab lahti lukustada sellel oleva QR-koodi abil. Rattaid saavad laenutada vaid üle 18 aasta vanused sõitjad.

„Usume, et tallinlased kohanevad uute võimalustega kiiresti – oleme mujal linnades näinud, et tõukerataste populaarsus on tohutu suur ja juba esimestest päevadest ootame sadu sõitjaid,” kommenteeris Villig. „Esialgu alustame 120 tõukerattaga, vajadusel oleme valmis veel sadu lisama,” ütles ettevõtja.

Tõukeratta lahti lukustamine maksab 50 senti ja iga kasutatud minut 10 senti. Näiteks maksabki 10-minutiline sõit, millest piisab paari-kolme kilomeetri läbimiseks, sõitjale 1,5 eurot. Täpsed alad tõukerataste kasutamiseks on näha Bolti mobiilirakenduses, kuid peamiselt keskendutakse ettevõtja sõnul kesklinnale. Kui elektritõukerataste pilootprojekt läheb Tallinnas hästi, laiendatakse seda Villigu sõnul ka teistesse Eesti linnadesse.

Vandaalitsemise ja varguste tõkestamiseks on ettevõtja sõnul igal skuutril GPS ning vargaalarm. Kui tõukeratast hakatakse liigutama ilma seda rakenduses avamata, siis käivitub masina alarm ja Bolti meeskonnale antakse ohust teada. Samas loodab Villig, et Tallinnas on inimeste käitumismuster pisut parem kui suurlinnades, kus lõhutakse iga nädal kümneid või vahel isegi sadu tõukerattaid.

Liiklusseaduse järgi põhjal peab tõukeratast kasutav jalakäija liikuma talle ettenähtud teel või teeosal ega tohi sealjuures ohustada kõnniteel ning jalgratta- ja jalgteel liiklejat või ratastoolis liikujat. Sõiduteed ületades peab tõukeratast kasutav jalakäija ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.

“Võimalusel soovitame tõukerattaga sõita rattateel. Kõnniteel sõites tuleb loomulikult arvestada jalakäijatega ja valida sõidukiirus, mis on ohutu nii sõitjale kui ka kõigile teistele liiklejatele. Nagu iga teise liiklusvahendi puhul, on ka elektrilise tõukerattaga sõites ohutuse tagamine sõitja vastutus,” ütles Villig.

Lisaks Boltile on Tallinnas lähemal ajal ka teise elektritõukerataste rendi pakkuja – CityBee. Kuigi täpset kuupäeva ettevõtte Eesti juht Heigo Protten öelda ei osanud, kuid kinnitas, et see on väga lähiajal, kirjutab Geenius.