Politseinik ähvardas vanemad väikeste laste ees maha lasta 

Dravon Ames ja tema kuuendat kuud lapseootel kihlatu Iesha Harper läksid koos kahe lapsega Phoenixi linnas asuvasse Dollar Store poodi. Dollar Store ehk Dollaripood on odavmüügikett, kust saab tavapoest soodsamalt osta toiduaineid, kodukeemiat, aga ka igasugu pudukaupa, mänguasju ja muud säärast.

Dravoni ja Iesha nelja-aastane tütar haaras vanemate sõnul neile märkamatult riiulilt kaasa nuku. Turvakaamera hääletult salvestuselt on näha, kuidas laps, käes karp nukuga, leti ääres seisva ema juurde tuleb, ema aga sähvab käega riiulite poole, võimalik, et käskides lapsel mänguasi tagasi panna. Ema väljub poest, laps aga siblib, nukukarp endiselt käes, kohe talle järele.

Poe töötaja helistas politseisse ning kohale saabunud kaks politseinikku haarasid relva ning asusid lärmakalt ja roppusi pildudes nõudma, et ema-isa käed üles tõstaks.

„Ma hoian oma lapsi käes!“ nuttis ema vastuseks. Süles oli rasedal naisel lisaks nelja-aastasele tütrele aastane laps. Ühel võõral naisel õnnestus nii palju sekkuda, et aitas lapsed toimuvast eemale viia.

Politsei pani Dravonil käed raudu. Marus korrakaitsja virutas paigalseisvale mehele veel jalaga obaduse vastu säärt, mille järel mees peaaegu kukub. Dravon rääkis hiljem CBSile, et kartis, et kogu ta pere kõmmutatakse sealsamas parklas maha.

Kuid üks möödakõndija haaras telefoni järele ja filmis eemalt toimuvat. Dravon usub, et nende elu päästis just nimelt see võhivõõras filmija. Politseinikud märkasid teda ühel hetkel ning kuigi nende kõnepruuk ega käitumine ei muutunud sõbralikuks, jahtus nende raev kaamerat nähes märgatavalt.