INIMÕIGUSLASTE VÕIT: maailma noorim poliitvang pääses hukkamisest 

PÄÄSES HUKKAMISEST: Dateerimata foto viimased viis aastat Saudi Araabias vanglas vaevlevast 18aastasest Murtaja Qureirisest, keda süüdistati kuulumises terroriorganisatsiooni. YouTube

Kuna Murtaja oli vahistamisel vaid 13aastane, siis on teda sageli nimetatud maailma noorimaks poliitvangiks. Tema kohtuprotsess oli inimõiguslaste organisatsiooni Amnesty International (AI) arvates ilmselgelt ebaõiglane, sest teda koheldi seaduse silmis pigem täiskasvanu kui lapsena ning seda hoolimata asjaolust, et mõnede süüdistuste puhul oli ta vaid kümneaastane. Seetõttu alustas AI maailmas noormehe kaitseks ulatuslikku kampaaniat ning seda saatis ka edu.

Esmaspäeval andis AI teada, et kohus mõistis Murtaja 12 aastaks vangi. Sellest neli aastat tingimisi. Kuna noormees on praeguseks juba ligi viis aastat vanglas viibinud, siis täitub kaheksa aastat 2022. aasta septembris. See tähendab, et juba kolme aasta ja kolme kuu pärast peaks ta vanglast vaba mehena välja astuma.