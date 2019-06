MINU LAULUPIDU | Liisi Koikson: „Peost osasaamine eeslauljana on olnud ainulaadne eestlaslik hetk.“ 

„Igal juhul mäletan, et teised käisid seal ja mina kuulsin pärast ainult muljeid,“ lausub Liisi ja märgib, et õnneks on ta hiljem laulupeost osa saanud juba ise eeslauljana.

„See on alati olnud ainulaadne, puhas, eestlaslik hetk. Et me olemegi kõik koos. Mina näen sealt kõrgelt kõiki ja nemad näevad mind ja me rõõmustame ühiselt selle üle, et laulda on nii meeletult mõnus!“