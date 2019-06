Elu Raimond Kaljulaid: minu jaoks on abielu oluline, see tähendab, et oled oma valiku teinud ja selles kindel Keit Paju , täna, 15:08 Jaga: M

Raimond ja Jane Kaljulaid Instagram: Raimond Kaljulaid

“Minu jaoks on abielu oluline. Mitte ainult juriidilises mõttes. See tähendab, et sa oled oma valiku teinud ja sa oled selles kindel,” räägib maikuus oma elukaaslase Janega abiellunud Raimond Kaljulaid, miks on tema jaoks oluline olla oma kallimaga ametlikus abielus.