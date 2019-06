Getter Jaani lõpetas koostöö plaadifirmaga Universal Music Baltics 

"Ma mäletan nii hästi, kui lennutasite mind meie ühise esimese singliga promotuurile Leetu," kirjutab Getter Instagrami vahendusel. "Sain tuttavaks nii paljude võrratute ja andekate inimestega! Külastasime erinevaid raadiojaamu ja telekanaleid, et tutvustada mind, kui artisti ja lugu “Something Good”. Iga loo taga on palju ilusaid mälestusi ja iga loo taga on väga palju andekaid inimesi, kellega mul oli suur au koostööd teha," jagab Getter enda Instagrami ametlikul seinal.