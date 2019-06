OHTLIK ANNE KANAL: vetelpäästja aitas liiga sügavale hulpinud poisi tagasi kaldale 

Esmaspäeva õhtul märkasid rannavalvurid, et Anne kanalis on kaks poissi. Üks neist hoidis veepoist kinni ja teine ujus tema juures. Kuna poid märgivad suplusala lõppu ja kohta, kus vesi sügavamaks läheb, otsustas valvur minna asja uurima. Kohale jõudes selgus, et poi külge klammerdunud umbes 10–12aastane laps ei osanud ujuda ja vesi oli talle seal juba üle pea. Kui vetelpäästja üritas teda aidata ja päästerõngast pakkuda ei tulnud mingit vastust. Lõpuks ujus päästja ise lapse juurde, rahustas teda ja aitas päästepoi abil tagasi kaldale.

Rannavalvurid hoiatavad, et poide piiriga lõpeb ka suplemiseks ohutu ala. Samuti on vetelpäästjatel keerulisem jälgida neid ujujaid, kes on poidest kaugemal. Sageli peavad päästjad appi tõttama lastele, kes on ilma vanemateta ujuma tulnud ja rannavalvurid paluvad mitte lapsi omapäi veekogude äärde lasta, sest vastuvad ikkagi vanemad.