Sajandi põud sunnib Namiibia valitsust metsloomi oksjonil müüma Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 12:30

Kaelkirjakud Namiibias Etosha rahvuspargis. SWNS/Scanpix

Lõuna-Aafrikas asuv Namiibia vaevleb viimase 90 aasta suurima põua käes. Asi on sedavõrd hull, et valitsuse otsusel pannakse ligi 1000 rahvusparkides elavat looma oksjonile, vahendab The Guardian.