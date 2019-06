USA president Donald Trump alustas uut valimiskampaaniat

Trump tegi oma kandideerimisotsuse teatavaks Florida osariigis Orlandos kohaliku aja järgi eile kell 20 alanud suurmiitingul 20 000 toetaja ees. Presidenti saatsid Orlandos abikaasa Melania ja asepresident Mike Pence. Florida üks neist osariikidest, millel on 2020. aasta presidendivalimistel võtmeroll.

Donald Trump alustas kampaaniakõnet oma lemmikteemaga ehk tema hinnangul valeuudiseid tootva meedia sarjamisega. Trump on veendunud, et tugev majandus ja lubadus võidelda unustatud töölisklassi huvides kindlustavad talle 2020. aastal ka teise ametiaja.

Eelvalimised algavad tuleva aasta veebruaris. Praeguse seisuga pole kahtlust, et Donald Trump ka vabariiklaste ametlikuks presidendikandidaadiks saab, sest ainsana pakub talle konkurentsi ekskuberner Bill Weld.

Demokraat Joe Biden (76). ZUMAPRESS/Scanpix

Hoopis keerulisem on olukord demokraatide leeris, kus koguni 23 inimest on avaldanud soovi valimistel kandideerida. Avaliku arvamuse küsitluste tulemuste põhjal on neist hetkel populaarseim endine asepresident Joe Biden (76).