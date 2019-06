VAESED JA MÕNITATUD: noored prostituudid leiavad endale kliente internetist 

Kui üldiselt on Eesti politseil prostitutsioonist väga hea ülevaade, siis alaealiste kohta see ei kehti, sest meelitamine, värbamine ja tegevus toimub internetis ja kuna alaealiselt seksi osta on ebaseaduslik, käib kogu protsess varjatult.

Oma keha müüvate alaealiste lood on kõik erinevad: nad elavad üle Eesti nii maal kui linnas, osadel on kupeldajad, mõned ajavad oma äri ise, osadel puudub kodune kindlus ja sotsiaalne võrgustik.

Karistusseadustiku järgi on rahalise tasu või muu hüve eest alla 18aastase isikuga suguühtesse asumise eest võimalik karistada kuni kolmeaastase vangistusega või kui tegemist on alla 14aastase lapsega, siis on karistuseks viis aastat vangistust. Vanuses veendumine või selle väljaselgitamine on seksiteenust osta sooviva isiku ülesanne.