Purjuspäi autoroolist tabatud Allan Roosileht meenutab arestimajas veedetud 48 tundi: see oli ikka väga šokeeriv! 

Roosileht meenutas arestikambris oldud 48 tundi. "Mõõdetakse sind üle, see käib üsna kiiresti. Ja siis sa oled seal ja mõtled oma elu üle järele See on ikka väga šokeeriv," sõnas Roosileht. "Seal olid kongid raskete riividega. Oli lavats madratsiga. Patja ei olnud. Ülevalt aknast paistis valgus. Lamp põleb kogu aeg. Põhiline on ikkagi see, et ssa mõtled elu üle järele ja selles osas see toimib."