Ebaseaduslikud tasud: politsei juhtivametnik vaidlustas kohtus töölt vabastamise 

Eelmisel sügisel alustas politsei- ja piirivalveameti (PPA) sisekontrollibüroo distsiplinaarmenetlust, milles uuriti Jõhvi politseijaoskonnas lisatasu määramise ja väljamaksmise asjaolusid. PPA sisekontrollibüroo juhi Raul Vahtra sõnul sai menetluses kinnituse fakt, et Jõhvi politseijaoskonna ametnikud rikkusid asutuses paika pandud tulemusliku töö eest lisatasu määramise nõudeid ja tingimusi. „Ennetus- ja menetlustalituse juht määras sama talituse grupijuhile tulemustasu. Eelnevalt leppisid nad kokku, et grupijuht edastab osa tulemustasust oma alluvatele,“ selgitas Vahtra. Pärast tulemustasu laekumist panka edastas grupijuht kuuele alluvale ümbrikutes raha kogusummas 600 eurot. Rahasaajate hulgas oli neid ametnikke, kes ei oleks pidanud vastavalt kehtestatud kriteeriumidele lisatasu saama. Ennetus- ja menetlustalituse juht ning grupijuht kõrvaldati distsiplinaarmenetluse ajaks teenistusest. Tänaseks on nad peadirektori otsusega teenistusest vabastatud.

„PPA on teadlik, et meie endine ametnik on vaidlustanud teenistusest vabastamise käskkirja ning pöördunud selleks kohtu poole,“ ütles PPA pressiesindaja Kristina Kostina Õhtulehele. „Elame õiglases riigis, kus igal isikul on võimalus kohtu poole pöörduda ning kohtu hinnangut saada.“