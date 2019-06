Eesti uudised Maanteel lebanud ja autolt surmava löögi saanud noort meest võis tabada terviserike Arvo Uustalu , täna, 21:50 Jaga: M

MIS JUHTUS?: Mis maanteel täpsemalt juhtus, on praegu veel teadmata. Politsei palub traagilise õnnetuse üksikasjade selgitamiseks kaasliiklejate abi. Aldo Luud

Pühapäeva õhtul käis hukkunu elukaaslane oma kahe lapsega õnnetuspaika lilli toomas. „Ega me väga rääkida saanud, nuttis nii tema kui ka mina. Küsisin, et kas tema elukaaslasel oli mingi terviserike,“ räägib sündmuskoha läheduses elav naine. „Naine ütles, et nagu ei olnud midagi.“