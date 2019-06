Kalamaja muuseumi üleskutse: ootame teie vanu prill-laudu! 

Kotzebue 16 majas on peaaegu 20 aastat tegutsenud Tallinna linnamuuseumi koosseisu kuuluv lastemuuseum suleti eelmisel sügisel uuenduskuuriks ning sel sügisel avab seal uksed Kalamaja kogukonnamuuseum, mis on loodud koostöös kogukonna inimestega. Üks võimalus praegu muuseumi loomisel kaasa lüüa on näiteks anda hääl muuseumi logole või viia muuseumisse oma vana prillaud. Nimelt soovib muuseum tuua inimesteni reaalsuse, kuidas kunagi oli Kalamaja elamutes mitme korteri peale vaid üks käimla. Oodatakse ka teisi Kalamajaga seotud esemeid ja fotosid, mis ei pea üldsegi sadu aastaid vanad olema.