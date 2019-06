Eesti uudised Päästja nõuab vanglas enda tunnistamist kapo agendiks Ristio Berendson , täna, 21:05 Jaga: M

Sergei Olar 2014. aastal. Kaheksa kuud hiljem peeti ta Venemaale relvade salakaubaveo katse eest kinni ja mõisteti 12 aastaks vangi. Tal on vangis istuda veel kaheksa aastat. Erakogu

Päästeameti elupäästjaordeni kahekordne kavaler, ebaseaduslike relvade ja lõhkeainete tõttu 12 aastaks vangi pandud Sergei Olar soovib, et kohus tunnistaks ta kaitsepolitsei „salaagendiks ja Eesti spiooniks“. Probleem on selles, et mehel pole väidetava „kaastöö“ kohta ühtegi seda kinnitavat dokumenti. Ka raha pole ta kapost saanud.