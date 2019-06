Jüri Ratas võttis juba reedel Martin Helme eriarvamuse Euroopast tagasi  

"Valitsuses kokku lepitud mandaadist tulenevalt teatas peaminister Ratas reedel Euroopa Ülemkogu eesistujale ja euroala tippkohtumise eesistujale Donald Tuskile, et eemaldab ESM-i lepingu eelnõult Eesti reservatsiooni," ütles peaministri büroo juht Johannes Merilai, vahendab ERR-i uudisteportaal .

Paljud Eesti poliitikud on arvamusel, et Helme ületas niiviisi käitudes oma riigikogult ja valitsuselt saadud mandaati ja riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon on ta kutsunud reedeks oma tegevusest aru andma