Eesti uudised KARUDE MÄSS? Magusa kõhutäiega harjunud nuhtlusmõmmikud ründavad Lääne-Virumaal mesitarusid Juhan Haravee , täna, 20:15

PUHAS TÖÖ: Nuhtlusmõmmiku visiidi järel võivad mesinikule tõesti vaid loobumismõtted pähe tükkida. Heiki Männik

Lääne-Virumaa mesinikud kurdavad, et mesikäpad on tänavu kevadel õige üleannetuks muutunud ja sealseid mesitarusid lausa süstemaatiliselt rüüstama asunud. Kas karud on asunud pealetungile? Kes on selle korralageduse taga?