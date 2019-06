Megadeth'i laulja Dave Mustaine paljastab: mul diagnoositi kõrivähk 

"Ma olen varemgi takistusi ületanud. Teen tihedat tööd oma arstidega ja oleme paika pannud raviplaani, millele nad ennustavad 90protsendilist edu. Ravi on juba alanud. Kahjuks tähendab see seda, et tühistame suurema osa selle aasta kontsertidest. Megacruise toimub ja bänd osaleb seal mingis koosseisus. Värskeima info leiate meie kodulehelt kohe, kui see meil selge on," kirjutab mees Facebookis. "Olen väga tänulik kogu oma meeskonnale - perele, arstidele, bändiliikmetele ja teistele. Hoian teid asjadega kursis."