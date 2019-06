Tallinna-Helsingi tunnel Rail Balticuga ei ühendu. Projekt seisab valitsuse ja TTJA taga 

FinEst Link tunnel ühendaks omavahel kahe linna – Tallinna ja Helsingi lennujaamu. Samuti on kahe riigi vahele kavandatud veel kaks peatust, nende hulgas ka 50 000 elanikku mahutama hakkav tulevikulinn. Projekti eestvedajad on nimekate koostööpartneritega rehkendanud, et tunneli füüsiline ehitus saab valmis juba kahe aastaga.

FinEst Bay Area projekti 103km pikkune tunneli valmimise oodatav tähtaeg on kavandatud 2024. aasta detsembrisse. Idee, mis sai alguse Tallinna tehnoloogia ja idufirmade ürituselt Latitude59, on kolme aastaga jõutud projekti teise faasi. Esimene faas, projekteerimine, lõpetati ettenähtud ajaga ning nüüd seisab ees teine, 2017. – 2019. aastasse kavandatud planeerimine ja lubade taotlemine.

Visionäär ja Tallinn-Helsingi tunneliprojekti eestvedaja Peter Vesterbacka. Robin Roots

Just lubade taotlemine on Vesterbacka sõnul kõige suuremaks takistuseks. „Selline projekt nõuab eri poolte koostööd ning koos töötamist. Eraettevõttena selle läbiviimine on lihtsalt midagi, mida pole varem tehtud ning juba see on väga ebatavaline,” ütles ettevõtja.

Vesterbacka sõnul on see suur eelis, kuna avalikus sektoris on nii aruandluse- kui ka muid kohustuslikke protsesse nõnda palju, et need võtavad väga palju aega. Nemad saavad aga eraettevõttena aega kokku hoida ja projektiga kiiremini tegutseda.

Tunnelit ei plaanita praeguse seisu järgi siduda Rail Balticuga. Küll aga ütlesid kõneisikud, et allveeraudtee ehitatakse Euroopa Liidu 1435 mm rööpmelaiusega mitte Soomes kasutatava 1524 mm standardi järgi. Samuti pole nad veel Rail Balticu juhtidega arutlemiseks ühe laua taha istunud, kuid ühel päeval oleks selline pikk ühendus kindlasti abiks.