ERILISED LAULU- JA TANTSUPEOD: eestlased löövad lusti nii lumes kui ka maa all 

Tartu tudengipäevade öölaulupidu 2018 Reigo Teervalt

Sarnaselt öölaulupeole on olemas ka öötantsupidu, mida korraldatakse samuti Tartu tudengipäevadel, kuid ühtlasi on öösel tantsu vihutud ka Viljandi lauluväljakul ja Võru folkloorifestivalil. Tudengipäevade öötantsupeol jala keerutamiseks pole ka tarvis rahvariideid – kõik soovijad võivad kaasa lüüa. Tähtis on just osavõtt!

Kümnes punklaulupidu Rakvere linnuses 2018. aastal Martin Ahven

Pungisõpradel on põhjust seada sammud Rakverre punklaulupeole. Sellel peol juba klassikalist koorimuusikat ei kõla, vaid lauldakse tuntud Eesti punklaule. Punklaulupidu oleme saanud praeguseks nautida juba neli korda. Loodame, et see noor traditsioon jätkub ka tulevatel aastatel!

Popkooripidu Tartu lauluväljakul 2016. aastal. Pildil on ansambel Põhja-Tallinn. Merlin Ponna

Popkooripeol kogunevad Tartu lauluväljakule laulukoorid, kes koos kuulsate Eesti artistidega tänapäevast levimuusikat esitavad. Pidu sai alguse 2012. aastal ning seda peeti igal suvel, kuni 2016. aastani. Kahel viimasel aastal ei ole popkooripidu enam toimunud ning pole ka uudiseid, et see sel aastal toimuks.