GALERII | Jüri Järveti poeg: „See, et isa ellu jäi, oli üks suur ime.“ 

„Meie kohtumise põhjus on küll see, et Jüri Järvet saab 100, aga tegelikult saab Jüri Järvet 83,“ tähendab Jüri Järvet juunior kavalalt, kui palaval juunikuu päeval tema Nõmme kodu terrassil istet võtame. Selles on tõetera sees, sest nimi Jüri Järvet on tõepoolest 17 aastat noorem kui legendaarne näitleja ise.