Houdini trikki järele teha üritanud mustkunstnik uppus 

Paraku aga ei ilmunud Lahiri tagasi veepinnale. Politsei, päästjad ja sukeldumismeeskond otsivad mustkunstnikku taga ning kuni tema surnukeha ei leita, ei saa teda ka surnuks kuulutada. Kui Lahiri just edukat kadumistrikki ei sooritanud, pole kahjuks alust arvata, et ta enam elavate kirjas on.

Kohapeal olnud ajakirjanik küsis Lahirilt enne triki algust, miks too nii eluohtliku meelelahutusega tegeleb – Lahiri jaoks polnud see esimene kord vee alt põgeneda – vastas mustkunstnik muiates: „Kui ma sellega hakkama saan, siis öeldakse, et see on võlukunst. Kui ma teen mõne vea, siis on tegemist tragöödiaga.“